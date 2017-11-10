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Общество
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Общество
В «Домодедово» тестируют новую систему посадки в самолет
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    В «Домодедово» тестируют новую систему посадки в самолет

    17:41  10 Ноября 2017
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    В «Домодедово» тестируют новую систему посадки в самолет

    Москва, 10 ноября. В московском аэропорту «Домодедово» приступили к тестированию технологии, с помощью которой пассажиры смогут самостоятельно проходить контроль посадки на борт самолета.

    «До конца текущего года мы оценим эффективность этой технологии и будем рассматривать целесообразность ее использования в том числе в новом сегменте терминала», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

    Как говорится в сообщении «Домодедово», для того, чтобы пройти на борт, пассажиру достаточно приложить к сканеру турникета печатный талон или QR-код на мобильном устройстве. Сам же турникет установлен на одном из гейтов в зоне вылета внутренних рейсов «Домодедово».

    Напомним, 3 ноября сообщалось, что футболисты и фанаты ЧМ-2018 смогут побывать в авиационном центре «Домодедово» и попробовать себя в качестве пилота на авиатренажере.

    Автор: Тимур Румянцев
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