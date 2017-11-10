Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Экономика
FIAT и Dodge отзовут в России около тысячи автомобилей
Общество
В Москве одобрили дополнительные стартовые площадки по программе реновации
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Москве одобрили дополнительные стартовые площадки по программе реновации

    17:20  10 Ноября 2017
    121

    В Москве одобрили дополнительные стартовые площадки по программе реновации

    Москва, 10 ноября. Власти российской столицы одобрили свыше 15 дополнительных стартовых площадок по программе реновации, сообщили в московском Стройкомплексе.

    В Москве состоялось заседание штаба по реализации программы реновации, председателем на котором был мэр российской столицы Сергей Собянин. В ходе заседания было рассмотрено свыше 15 новых площадок, что ускорит реализацию проекта и обеспечит массовое переселение москвичей.

    Отметим, что ранее было утверждено более двух сотен площадок, еще 158 объектов находятся на стадии обсуждения. По словам представителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, данная мера направлена на переселение жильцов в пределах квартала проживания, пишет «Вечерняя Москва»

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #москва
    Читайте самые последние новости в нашей группе в ОК
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        Путин: Россия и Китай будут искать новые направления для сотрудничества

        16:22   10 Ноября 2017
        448
        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        Продюсер Максим Забелин подтвердил смерть Михаила Задорнова

        10:51   10 Ноября 2017
        7011
        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        ФАН публикует список жертв обрушения дома в Ижевске

        9:32   10 Ноября 2017
        37198
        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        Конгресс США выпустил резолюцию к 85-летию так называемого «голодомора» на Украине

        8:00   10 Ноября 2017
        2118