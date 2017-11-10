В Москве одобрили дополнительные стартовые площадки по программе реновации

Москва, 10 ноября. Власти российской столицы одобрили свыше 15 дополнительных стартовых площадок по программе реновации, сообщили в московском Стройкомплексе.

В Москве состоялось заседание штаба по реализации программы реновации, председателем на котором был мэр российской столицы Сергей Собянин. В ходе заседания было рассмотрено свыше 15 новых площадок, что ускорит реализацию проекта и обеспечит массовое переселение москвичей.

Отметим, что ранее было утверждено более двух сотен площадок, еще 158 объектов находятся на стадии обсуждения. По словам представителя департамента градостроительной политики Москвы Сергея Левкина, данная мера направлена на переселение жильцов в пределах квартала проживания, пишет «Вечерняя Москва».