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Синоптики обещают москвичам непривычно теплый декабрь
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    Синоптики обещают москвичам непривычно теплый декабрь

    16:43  10 Ноября 2017
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    Синоптики обещают москвичам непривычно теплый декабрь

    Москва, 10 ноября. В этом году декабрь в Москве будет теплее обычного, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

    «По предварительному прогнозу, температура в декабре будет выше нормы, теплее обычного, — цитирует специалиста РИА Новости, — и вообще в декабре часто повторяются оттепели».

    Она обратила внимание на среднесуточное значение температуры в декабре в период с 1961–1990 годов. В Москве столбик термометра опускался до 6,1 градуса ниже нуля.

    «В первых числах декабря среднесуточная температура — минус четыре градуса, к концу месяца понижается до минус восьми градусов, — рассказала Паршина. — Зима разгорается в декабре».

    Синоптики обещают москвичам непривычно теплый декабрь

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #погода #гидрометцентр #декабрь
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