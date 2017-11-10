Синоптики обещают москвичам непривычно теплый декабрь
Москва, 10 ноября. В этом году декабрь в Москве будет теплее обычного, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
«По предварительному прогнозу, температура в декабре будет выше нормы, теплее обычного, — цитирует специалиста РИА Новости, — и вообще в декабре часто повторяются оттепели».
Она обратила внимание на среднесуточное значение температуры в декабре в период с 1961–1990 годов. В Москве столбик термометра опускался до 6,1 градуса ниже нуля.
«В первых числах декабря среднесуточная температура — минус четыре градуса, к концу месяца понижается до минус восьми градусов, — рассказала Паршина. — Зима разгорается в декабре».
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