Синоптики обещают москвичам непривычно теплый декабрь

Москва, 10 ноября. В этом году декабрь в Москве будет теплее обычного, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

«По предварительному прогнозу, температура в декабре будет выше нормы, теплее обычного, — цитирует специалиста РИА Новости, — и вообще в декабре часто повторяются оттепели».

Она обратила внимание на среднесуточное значение температуры в декабре в период с 1961–1990 годов. В Москве столбик термометра опускался до 6,1 градуса ниже нуля.