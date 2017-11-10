Кулибин из Подмосковья обменяет ретро-кабриолет на участок земли в Крыму

Москва, 10 ноября. Механик из Подмосковья Сергей Смай собрал ретро кабриолет на основе Mercedes и Нива, полученный образец еще требует небольших доработок, но в целом готов к эксплуатации. Автолюбитель продает машину.

Житель Московской области Сергей Смай, который увлекается автомобиля, собрал ретро кабриолет. Мужчина поставил двигатель от отечественной «Нивы», а кузов от Mercedes. Салон отделан натуральной кожей, присутствуют хромированные детали и отделка по дереву.

«Машина на ходу, но требует доработок. Мне автомобилем заниматься некогда в связи с рождением ребенка», – объяснил Сергей причину продажи.

Стоимость кабриолета — 1 млн 700 тысяч рублей, машину можно также обменять на земельный участок до 10 км от МКАД или в Крыму у моря, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».