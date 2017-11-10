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Легковушку Daewoo расплющило в ДТП в Подмосковье, есть жертвы
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    Легковушку Daewoo расплющило в ДТП в Подмосковье, есть жертвы

    14:56  10 Ноября 2017
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    Легковушку Daewoo расплющило в ДТП в Подмосковье, есть жертвы

    Москва, 10 ноября. На Малом бетонном кольце в Подмосковье 10 ноября произошло ДТП, при столкновении легкового автомобиля Daewoo с грузовиком погиб один человек, сообщили в региональном МВД. 

    На кольцевом шоссе в Московской области произошла авария. Речь идет о ДТП на 25-м километре автодороги «А107» Горьковско-Егорьевского направления. По данным пресс-службы МВД РФ в Мособласти, водитель иномарки выехал на встречную полосу.

    В этот момент машина лоб в лоб столкнулась с грузовиком, в результате дорожного инцидента погиб один человек, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня». На ролике, опубликованном в соцсетях, можно увидеть, что передняя часть Daewoo буквально расплющена. 

    Автор: Ирина Селезнева
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    #москва #дтп
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