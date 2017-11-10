Задорнову могут установить мемориальную доску в Москве

Москва, 10 ноября. В российской столице хотят установить мемориальную доску в честь сатирика Михаила Задорнова, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Возможно, появится мемориальная доска. Подобно тому, как на доме, где ранее жил Горин, была установлена табличка с барельефом, около которой теперь москвичи и гости Москвы останавливаются», — цитирует его слова РИАМО.

Герасимов также назвал Задорнова «мощным и неповторимым юмористом современности», который обладал большим чувством юмора.

Напомним, что утром 10 ноября стало известно о смерти известного сатирика Михаила Задорнова. Ему было 69 лет. Как отмечает «Вечерняя Москва», Задорнов долгое время боролся с тяжелой болезнью — онкологическим заболеванием.

Ранее сообщалось, что жену и сестру Задорнова госпитализировали после смерти сатирика.