Задорнову могут установить мемориальную доску в Москве
Москва, 10 ноября. В российской столице хотят установить мемориальную доску в честь сатирика Михаила Задорнова, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
«Возможно, появится мемориальная доска. Подобно тому, как на доме, где ранее жил Горин, была установлена табличка с барельефом, около которой теперь москвичи и гости Москвы останавливаются», — цитирует его слова РИАМО.
Герасимов также назвал Задорнова «мощным и неповторимым юмористом современности», который обладал большим чувством юмора.
Напомним, что утром 10 ноября стало известно о смерти известного сатирика Михаила Задорнова. Ему было 69 лет. Как отмечает «Вечерняя Москва», Задорнов долгое время боролся с тяжелой болезнью — онкологическим заболеванием.
Ранее сообщалось, что жену и сестру Задорнова госпитализировали после смерти сатирика.