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Десятки кошек обглодали труп скончавшейся хозяйки в Подмосковье
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Десятки кошек обглодали труп скончавшейся хозяйки в Подмосковье
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    Десятки кошек обглодали труп скончавшейся хозяйки в Подмосковье

    14:42  10 Ноября 2017
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    Десятки кошек обглодали труп скончавшейся хозяйки в Подмосковье

    Москва, 10 ноября. Десятки кошек, проживающих в квартире пенсионерки в Подмосковье, обглодали труп скончавшейся хозяйки, сообщили представители главного следственного управления СК РФ по Московской области.

    В правоохранительные органы обратились соседи 80-летней женщины, которые почувствовали неприятный запах. Как установили следователи, одинокая пожилая женщина, вероятно, скончалась от сердечного приступа.

    «Вместе с ней в квартире было более 30 кошек, некоторые погибли. На теле пенсионерки были заметны укусы, которые, вероятно, оставили голодные животные», — цитирует источники в полиции интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    В настоящее время проводится доследственная проверка.

    Десятки кошек обглодали труп скончавшейся хозяйки в Подмосковье

     

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #подмосковье #труп #пенсионерка #кошки
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