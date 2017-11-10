Десятки кошек обглодали труп скончавшейся хозяйки в Подмосковье

Москва, 10 ноября. Десятки кошек, проживающих в квартире пенсионерки в Подмосковье, обглодали труп скончавшейся хозяйки, сообщили представители главного следственного управления СК РФ по Московской области.

В правоохранительные органы обратились соседи 80-летней женщины, которые почувствовали неприятный запах. Как установили следователи, одинокая пожилая женщина, вероятно, скончалась от сердечного приступа.

«Вместе с ней в квартире было более 30 кошек, некоторые погибли. На теле пенсионерки были заметны укусы, которые, вероятно, оставили голодные животные», — цитирует источники в полиции интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В настоящее время проводится доследственная проверка.