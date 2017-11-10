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Полиция разыскивает педофила, который надругался над 11-летней девочкой в Москве
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    Полиция разыскивает педофила, который надругался над 11-летней девочкой в Москве

    13:30  10 Ноября 2017
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    Полиция разыскивает педофила, который надругался над 11-летней девочкой в Москве

    Москва, 10 ноября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестного мужчину, который надругался над 11-летней девочкой в Москве, сообщила помощник руководителя регионального ГСУ СК РФ Юлия Иванова.

    Инцидент произошел в пятницу, 3 ноября. Однако известно о нем стало только спустя неделю, сообщает агентство РИА Новости.

    По версии следствия, мужчина, находясь неподалеку от жилого дома в Москве, совершил в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера без применения насилия.

    По данному факту возбуждено уголовное дело. В данный момент правоохранительные органы заняты розыском преступника.

    Автор: Дима Оленин
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    #нападение #москва
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