Полиция разыскивает педофила, который надругался над 11-летней девочкой в Москве
Москва, 10 ноября. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают неизвестного мужчину, который надругался над 11-летней девочкой в Москве, сообщила помощник руководителя регионального ГСУ СК РФ Юлия Иванова.
Инцидент произошел в пятницу, 3 ноября. Однако известно о нем стало только спустя неделю, сообщает агентство РИА Новости.
По версии следствия, мужчина, находясь неподалеку от жилого дома в Москве, совершил в отношении 11-летней девочки действия сексуального характера без применения насилия.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В данный момент правоохранительные органы заняты розыском преступника.
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