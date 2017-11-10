Движение автотранспорта и работа метро Москвы изменятся в субботу из-за матча в «Лужниках»

Москва, 10 ноября. В субботу в связи с проведением матча Россия – Аргентина в Москве изменятся схема движения автотранспорта вблизи стадиона «Лужники» и работа метрополитена. Футбольный матч пройдет в рамках подготовки к ЧМ-2018.

С 00.00 11 ноября по 00.00 12 ноября для проезда автомобилистов будут закрыты Саввинская, Новодевичья и Ростовская (от Бородинского моста) набережные, сообщил начальник отдела макромоделирования Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Дмитрий Шашков.

Также у стадиона будет организована пешеходная зона, поэтому съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную и на Комсомольский проезд и съезд с внутренней стороны ТТК на Хамовнический Вал будут перекрыты. Для проезда закроют улицы Доватора, 3-ю Фрунзенскую, Ефремова, 10-летия Октября и проектируемый проезд № 2309.

Полный перечень улиц, где ограничат движение наземного транспорта, будет опубликован на сайте ЦОДД и Едином транспортном портале, сообщает ТАСС.

Неудобства могут возникнуть и у жителей домов в районе «Лужников». По словам Шашкова, на ряде улиц будет ограничено парковочное пространство.

«Будет запрещена парковка и будет введен запрет остановки на улице Доватора, переулке Льва Выготского, Малом Саввинском переулке, улице Тимура Фрунзе, 2-м Тружениковом переулке. Также нельзя будет припарковаться на участках улиц 10-летия Октября, Ефремова, Лужнецком проезде, Большой Пироговской, Малой Пироговской, Трубецкой, Усачева, 2-й Фрунзенской, 3-й Фрунзенской, дублере Фрунзенской набережной, Проектируемом проезде № 2309», — сообщил Шашков.

Впрочем, по словам начальника управления по транспорту префектуры ЦАО города Москвы Федора Винокурова, жителям домов в ограниченной для проезда транспорта зоне выдадут специальные пропуска. Владельцам резидентных парковочных разрешений пропуска принесут прямо в квартиру в пятницу. Остальные жители для получения пропуска должны будут обратиться в специально созданные штабы на Пречистенке и Доватора.

Что касается работы подземки, то, по словам начальника службы пассажирских сервисов Московского метрополитена Юлии Темниковой, метро готово к работе в условиях увеличенного пассажиропотока. В связи с этим будет изменен режим работы станции «Лужники».

«С 14.30 до 16.00 мск станция будет работать только на выход, с 18.30 до 20.00 мск — только на вход, с 16.00 до 18.30 мск — в обычном режиме», — пояснила Темникова.

Внимательными нужно быть и пассажирам наземного общественного транспорта. Так, в день проведения матча изменятся маршруты автобусов № 64, № 255, № М5, № 806, № Т79. Во время матча будет дополнительно запущен экспресс-автобус М1 от станции метро «Парк культуры» до стадиона «Лужники» и обратно.

Напомним, в день матча Россия — Аргентина в районе «Лужников» также ограничат продажу алкоголя.