В День матери в Москве поженятся более 1,3 тыс. пар

Москва, 10 ноября. В День матери, который в России будет праздноваться 26 ноября, в Москве поженятся 1330 пар.

Как пишет «Вечерняя Москва», в прошлом году в этот праздник сочетались узами брака 1053 пары.

Как считает начальник Управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева, решение сыграть свадьбу в День матери доказывает готовность мужчины к поддержанию традиций бережного отношения к слабому полу, а также к уважению семейных устоев, готовность к отцовству.

Она также отметила, что в Москве в 2017 году по популярности среди женихов и невест не вошли в топ такие праздники как День Петра и Февронии , День Веры, Надежды, Любови и Софии, День святого Валентина.