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Москвичи платят за продукты почти на тысячу рублей больше, чем жители регионов
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    Москвичи платят за продукты почти на тысячу рублей больше, чем жители регионов

    6:58  10 Ноября 2017
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    Москвичи платят за продукты почти на тысячу рублей больше, чем жители регионов

    Москва, 10 ноября. Минимальный набор продуктов питания в Москве дорожает быстрее, чем в среднем по стране.

    Как пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование Росстата, в среднем за 10 месяцев минимальный продуктовый набор по России подорожал на 0,7%. В Москве эта цифра составила почти 2%.

    Отмечается, что тенденция связана с покупательной способностью москвичей, восстановлением доходов в столице, а также более высоким требованием к качеству продуктов.

    Так, в октябре минимальный набор продуктов в России стоил 3714 рублей. Аналогичная корзина в российской столице, а также в Санкт-Петербурге стоила 4530 рублей. 

    Москвичи платят за продукты почти на тысячу рублей больше, чем жители регионов

    Автор: Алия Садыкова
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    #москва #продукты
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