Москвичи платят за продукты почти на тысячу рублей больше, чем жители регионов
Москва, 10 ноября. Минимальный набор продуктов питания в Москве дорожает быстрее, чем в среднем по стране.
Как пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование Росстата, в среднем за 10 месяцев минимальный продуктовый набор по России подорожал на 0,7%. В Москве эта цифра составила почти 2%.
Отмечается, что тенденция связана с покупательной способностью москвичей, восстановлением доходов в столице, а также более высоким требованием к качеству продуктов.
Так, в октябре минимальный набор продуктов в России стоил 3714 рублей. Аналогичная корзина в российской столице, а также в Санкт-Петербурге стоила 4530 рублей.
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