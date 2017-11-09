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Происшествия
Жителей Подмосковья предупредили о тумане
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    Жителей Подмосковья предупредили о тумане

    17:37  9 Ноября 2017
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    Жителей Подмосковья предупредили о тумане

    Москва, 9 ноября. В ближайшие несколько часов в Московской области ожидается туман, который сохранится до 10 ноября. Об этом сообщили в четверг представители подмосковного управления МЧС Российской Федерации. 

    «В ближайшие один-два часа с сохранением до 10 часов ноября в Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров… При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», — указано в заявлении ведомства.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Новгородской области пропал мужчина, который мог заблудиться из-за плохой видимости.

    Автор: Алексей Громов
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    #подмосковье #туман
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