Жителей Подмосковья предупредили о тумане

Москва, 9 ноября. В ближайшие несколько часов в Московской области ожидается туман, который сохранится до 10 ноября. Об этом сообщили в четверг представители подмосковного управления МЧС Российской Федерации.

«В ближайшие один-два часа с сохранением до 10 часов ноября в Московской области ожидается туман с видимостью 200-500 метров… При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий», — указано в заявлении ведомства.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новгородской области пропал мужчина, который мог заблудиться из-за плохой видимости.