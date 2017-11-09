В Подмосковье трое мужчин расчленили и закопали в лесу гражданина Молдовы

Москва, 9 ноября. Трое неизвестных злоумышленников избили гражданина Молдовы бейсбольной битой и расчленили его тело бензопилой в гараже под Солнечногорском. Об этом в четверг сообщил источник в правоохранительных органах Подмосковья.

По словам источника, между мужчинами возник конфликт, в ходе которого один из них нанес потерпевшему множественные удары по голове бейсбольной битой. От полученных травм мужчина скончался. Затем злоумышленники расчленили труп гражданина Молдовы бензопилой, спрятали останки в пакет и закопали в лесу, сообщает РИАМО.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых, которые сознались в содеянном.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Выясняются все подробности и детали произошедшего.