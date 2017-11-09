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Запрет на шумный ремонт в Подмосковье продлили на час
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    Запрет на шумный ремонт в Подмосковье продлили на час

    16:03  9 Ноября 2017
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    Запрет на шумный ремонт в Подмосковье продлили на час

    Москва, 9 ноября. Внесение поправок в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Московской области» было одобрено депутатами Мособлдумы на пленарном заседании в четверг. Данные поправки предполагают сдвиг времени начала ремонтных работ, нарушающих тишину в многоквартирных домах, с 09.00 на 10.00 утра в субботу.

    По словам представителя комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игоря Коханого, «в части всех действий, нарушающих тишину и покой граждан, по субботним дням будет действовать защищаемый период до 10 часов утра».

    Изменения не коснутся «льготного периода тишины» для новостроек, ремонтные работы в которых можно будет продолжать проводить с 08.00 до 21.00 в течение шести месяцев после сдачи дома в эксплуатацию, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Напомним, ранее в Госдуму РФ на рассмотрение внесен законопроект, согласно которому суды смогут списывать долги с обанкротившихся граждан, если у них нет имущества для удовлетворения требований кредиторов.

    Автор: Тимур Румянцев
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