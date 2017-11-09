Собянин стал блогером ради общения с москвичами

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Москва, 9 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин завел личный блок для взаимодействия с жителями столицы. Этой новостью он поделился со своими подписчиками в Twitter.

«Решил сделать свой личный сайт, на котором вы сможете узнать, почему я принимаю те или иные решения, какие мотивы двигают мной и что будет, если эти решения не принимать!» — обратил внимание глава столицы.

Собянин подчеркнул, что для него важен опыт москвичей, а также их советы и поддержка.

«Читайте, комментируйте», — призвал мэр города, указав ссылку на персональный блог сергейсобянин.рф.

Решил сделать свой личный сайт, на котором вы сможете узнать, почему я принимаю те или иные решения, какие мотивы двигают мной и что будет, если эти решения не принимать! Для меня важен ваш опыт, знания, совет и поддержка. Читайте, комментируйте: https://t.co/Rw2RTLeCob — Сергей Собянин (@MosSobyanin) November 9, 2017

Ранее стало известно, что власти Москвы учредили гранты для поликлиник за успешную реализацию мероприятий в рамках проекта «Московский стандарт поликлиник».