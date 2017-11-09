Москвичка отбилась от грабителей, расцарапав лицо одному из них

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Москва, 9 ноября. В московском районе Хамовники 34-летняя женщина дала отпор грабителям, расцарапав одному из них лицо.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел на улице Плющихе. Сзади на москвичку набросился мужчина азиатской внешности и стал вырывать из рук мобильный телефон и сумку. Сообщник грабителя в этот момент стоял в стороне, наблюдая за обстановкой на улице. Женщина сумела дать отпор нападавшему, расцарапав ему руки и лицо.

Отмечается, что грабитель не ожидал сопротивления и после непродолжительной борьбы ретировался ни с чем. Вместе с сообщником нападавший скрылся в близлежащих дворах.

Москвичка после нападения обратилась в травмпункт — у нее диагностированы кровоподтеки обеих кистей рук и предплечья.

По факту нападения правоохранительными органами Москвы проводится проверка.