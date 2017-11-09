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Москвичка отбилась от грабителей, расцарапав лицо одному из них
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    Москвичка отбилась от грабителей, расцарапав лицо одному из них

    14:46  9 Ноября 2017
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    Москвичка отбилась от грабителей, расцарапав лицо одному из них

    Москва, 9 ноября. В московском районе Хамовники 34-летняя женщина дала отпор грабителям, расцарапав одному из них лицо.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, инцидент произошел на улице Плющихе. Сзади на москвичку набросился мужчина азиатской внешности и стал вырывать из рук мобильный телефон и сумку. Сообщник грабителя в этот момент стоял в стороне, наблюдая за обстановкой на улице. Женщина сумела дать отпор нападавшему, расцарапав ему руки и лицо.  

    Отмечается, что грабитель не ожидал сопротивления и после непродолжительной борьбы ретировался ни с чем. Вместе с сообщником нападавший скрылся в близлежащих дворах. 

    Москвичка после нападения обратилась в травмпункт — у нее диагностированы кровоподтеки обеих кистей рук и предплечья.

    По факту нападения правоохранительными органами Москвы проводится проверка.

    Автор: Федор Веснин
    #москва #грабеж #плющиха
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