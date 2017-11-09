Пылающая «Газель» перекрыла движение по трем полосам МКАД

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Москва, 9 ноября. Движение транспортных средств на МКАД ограничено из-за возгорания «Газели». На внутренней стороне автодороги автомобили движутся только по двум полосам.

«На 23-м километре МКАД произошло самовозгорание «Газели». По внутренней стороне дороги движение ограничено до двух полос на время тушения пожара», — приводит РИА Новости комментарий представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД

Отмечается, что пылающий микроавтобус заблокировал движение транспортных средств по трем полосам МКАД, при этом пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники ГИБДД, оперативно прибывшие на место происшествия, занимаются выяснением причин возгорания «Газели».

По состоянию на 12.58 возгорание автомобиля ликвидировано.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии с участием микроавтобуса на кольцевой автодороге Петербурга погиб один человек.