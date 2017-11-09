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Общество
Новые ограничения движения начнут действовать в Петербурге 11 ноября
Происшествия
Пылающая «Газель» перекрыла движение по трем полосам МКАД
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    Пылающая «Газель» перекрыла движение по трем полосам МКАД

    14:16  9 Ноября 2017
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    Пылающая «Газель» перекрыла движение по трем полосам МКАД

    Москва, 9 ноября. Движение транспортных средств на МКАД ограничено из-за возгорания «Газели». На внутренней стороне автодороги автомобили движутся только по двум полосам. 

    «На 23-м километре МКАД произошло самовозгорание «Газели». По внутренней стороне дороги движение ограничено до двух полос на время тушения пожара», — приводит РИА Новости комментарий представителя пресс-службы столичного управления ГИБДД

    Отмечается, что пылающий микроавтобус заблокировал движение транспортных средств по трем полосам МКАД, при этом пострадавших в результате инцидента нет. Сотрудники ГИБДД, оперативно прибывшие на место происшествия, занимаются выяснением причин возгорания «Газели».

    По состоянию на 12.58 возгорание автомобиля ликвидировано. 

    Напомним, ранее сообщалось, что в результате аварии с участием микроавтобуса на кольцевой автодороге Петербурга погиб один человек. 

    Автор: Федор Веснин
    #москва #авария #мкад #газель
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