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Спасатели потушили пожар на теплоходе «Сергей Образцов» в Москве
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    Спасатели потушили пожар на теплоходе «Сергей Образцов» в Москве

    13:20  9 Ноября 2017
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    Спасатели потушили пожар на теплоходе «Сергей Образцов» в Москве

    Москва, 9 ноября. Столичные спасатели справились с огнем на двухпалубном теплоходе «Сергей Образцов» на Москва-реке.

    Как рассказал РИА Новости источник в экстренных службах, возгорание произошло на пришвартованном для ремонта судне на юго-востоке столицы (2-й Южнопортовый проезд). На палубе загорелся мусор. В настоящее время проводится проливка и устранение последствий пожара.

    Двухпалубный теплоход «Сергей Образцов» построен в 1961 году в Венгрии. Теплоход может с комфортом перевозить 153 пассажира: на судне помимо кают разного уровня имеются музыкальный, читальный салоны, ресторан на 72 человека, а также бар, медпункт и солярий

    Автор: Юлия Кошкина
    #пожар #москва #теплоход
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