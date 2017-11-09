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Сотрудники «Дорожного патруля» заговорят по-английски к ЧМ-18
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    Сотрудники «Дорожного патруля» заговорят по-английски к ЧМ-18

    12:55  9 Ноября 2017
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    Сотрудники «Дорожного патруля» заговорят по-английски к ЧМ-18

    Москва, 9 ноября. Инспекторы «Дорожного патруля» пройдут подготовку на курсах английского языка перед Чемпионатом мира по футболу, который состоится в 2018 году. 

    Власти Москвы сообщили о подготовке к ЧМ-2018. Речь идет о проведении курсов английского языка для сотрудников «Дорожного патруля», подведомственного Центру организации дорожного движения. После обучения патрульные по-английски смогут объяснить болельщикам футбольного чемпионата о путях к стадионам и маршрутах наземного транспорта.

    Если иностранные граждане попадут в ДТП, сотрудники «Дорожного патруля» смогут оказать помощь. Известно, что языковые курсы пройдет сотрудники подземки, врачи скорой помощи, контролеры в транспорте, пишет «Вечерняя Москва». 

    Автор: Ирина Селезнева
    #чм-2018
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