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Политика
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Общество
Попавшие под реновацию дома «Буденовского городка» в Москве сохранят
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    Попавшие под реновацию дома «Буденовского городка» в Москве сохранят

    11:19  9 Ноября 2017
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    Попавшие под реновацию дома «Буденовского городка» в Москве сохранят

    Москва, 9 ноября. Попавшие под программу реновации дома из ансамбля «Буденовского городка» в Москве сохранят, сообщили представители пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

    «После отселения жителей там пройдет капитальный ремонт, — рассказали в департаменте, — а затем они будут приспособлены для культурной и просветительской деятельности».

    Судьбу ансамбля, возведенного в 1927–1929 годах по проекту архитектора Михаила Мотылева, решили представители Москомархитектуры, департамента культурного наследия города, а также общественного движения «Архнадзор», передает РИА Новости.

    Попавшие под реновацию дома «Буденовского городка» в Москве сохранят

    Отмечается, что в программу реновации попали 3 из 18 домов «Буденовского городка».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #москва #реновация #буденовский городок
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