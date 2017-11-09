Попавшие под реновацию дома «Буденовского городка» в Москве сохранят

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Москва, 9 ноября. Попавшие под программу реновации дома из ансамбля «Буденовского городка» в Москве сохранят, сообщили представители пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«После отселения жителей там пройдет капитальный ремонт, — рассказали в департаменте, — а затем они будут приспособлены для культурной и просветительской деятельности».

Судьбу ансамбля, возведенного в 1927–1929 годах по проекту архитектора Михаила Мотылева, решили представители Москомархитектуры, департамента культурного наследия города, а также общественного движения «Архнадзор», передает РИА Новости.

Отмечается, что в программу реновации попали 3 из 18 домов «Буденовского городка».