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Полиция задержала двух злоумышленников, обокравших жительниц Подмосковья
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    Полиция задержала двух злоумышленников, обокравших жительниц Подмосковья

    10:55  9 Ноября 2017
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    Полиция задержала двух злоумышленников, обокравших жительниц Подмосковья

    Москва, 9 ноября. Двух злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов в Московской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального отделения МВД России.

    По данным ведомства, подозреваемые обокрали жительниц деревни Грибаново в Подмосковье.

    Как уточнили в ведомстве, 20-летний житель района и ранее судимый 25-летний гражданин Молдовы проникли в частный дом, после чего, угрожая ножом, связали хозяйку и ее мать. Затем злоумышленники украли денежные средства, телефоны, украшения, банковские карты и электрические инструменты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Полиция задержала двух злоумышленников, обокравших жительниц Подмосковья

    Сотрудники полиции задержали мужчин. Часть украденного была найдена по месту проживания одного из злоумышленников.

    В отношении них возбуждено уголовное дело. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #кража #подмосковье #полиция #грабеж
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