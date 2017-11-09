Полиция задержала двух злоумышленников, обокравших жительниц Подмосковья

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Москва, 9 ноября. Двух злоумышленников задержали сотрудники правоохранительных органов в Московской области. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального отделения МВД России.

По данным ведомства, подозреваемые обокрали жительниц деревни Грибаново в Подмосковье.

Как уточнили в ведомстве, 20-летний житель района и ранее судимый 25-летний гражданин Молдовы проникли в частный дом, после чего, угрожая ножом, связали хозяйку и ее мать. Затем злоумышленники украли денежные средства, телефоны, украшения, банковские карты и электрические инструменты, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Сотрудники полиции задержали мужчин. Часть украденного была найдена по месту проживания одного из злоумышленников.

В отношении них возбуждено уголовное дело.