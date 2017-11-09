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Мужчину забили до смерти в квартире в Москве
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    Мужчину забили до смерти в квартире в Москве

    10:42  9 Ноября 2017
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    Мужчину забили до смерти в квартире в Москве

    Москва, 9 ноября. Труп с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Каховка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

    Инцидент произошел 8 ноября.

    Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело. Смерть человека наступила около трех дней назад.

    В данный момент труп находится в бюро судмедэкспертизы. Устанавливается причина гибели человека. По данному факту проводится проверка, сообщает РИАМО.

     

    Автор: Дима Оленин
    #москва #труп
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