Мужчину забили до смерти в квартире в Москве

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Москва, 9 ноября. Труп с признаками насильственной смерти обнаружили в одной из квартир многоэтажки, расположенной на улице Каховка, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Инцидент произошел 8 ноября.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили тело. Смерть человека наступила около трех дней назад.

В данный момент труп находится в бюро судмедэкспертизы. Устанавливается причина гибели человека. По данному факту проводится проверка, сообщает РИАМО.