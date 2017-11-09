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Четыре светящиеся интерактивные скульптуры установят на улицах Москвы
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    Четыре светящиеся интерактивные скульптуры установят на улицах Москвы

    10:02  9 Ноября 2017
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    Четыре светящиеся интерактивные скульптуры установят на улицах Москвы

    Москва, 9 ноября. На нескольких улицах столицы появятся четыре интерактивные светящиеся скульптуры на экологические темы. Сложные инсталляции «Айсберг», «Волна Байкала», «Ледник» и «Пирит» можно будет увидеть на центральных улицах Москвы с 12 ноября по 22 декабря.

    В департаменте природопользования и охраны окружающей среды Москвы заявили, что главной целью установки этих скульптур будет «привлечь внимание горожан к глобальным экологическим проблемам».

    Четыре светящиеся интерактивные скульптуры установят на улицах Москвы

    Скульптуры, как сообщает официальный сайт мэра Москвы, будут реагировать на приближение к ним прохожих — в объектах будет загораться подсветка таблички, установленной на скульптуре, после чего вся инсталляция будет «оживать» — так, «Айсберг» будет переливаться разными оттенками света, «Пирит» будет излучать красный и желтый свет, символизируя залежи минералов, связанных месторождениями меди и золота, а «Волна Байкала» с бирюзовой подсветкой будет изображать переливы волн.

    После 22 декабря инсталляции перевезут на особо охраняемые природные территории в черте Москвы, сообщает «Вечерняя Москва».

    Четыре светящиеся интерактивные скульптуры установят на улицах Москвы

    Автор: Валентин Меликов
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