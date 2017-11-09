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Московский метрополитен отчитался о полной готовности к зиме
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    Московский метрополитен отчитался о полной готовности к зиме

    9:57  9 Ноября 2017
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    Московский метрополитен отчитался о полной готовности к зиме

    Москва, 9 ноября. Московский метрополитен сообщил о полной готовности к зиме. Информация об этом размещена на едином транспортном портале столицы.

    «На всех станциях метро будет поддерживаться комфортная для пассажиров температура. Для сохранения чистоты в вестибюлях и на прилегающих территориях во время интенсивного выпадения осадков был проведен ремонт грязеприемников», — отмечается в сообщении представителей столичной подземки.

    Сотрудники метрополитена подчеркнули, что полностью готовы к бесперебойной перевозке пассажиров при низкой температуре на улице и снегопадах. Специалисты подготовили около 600 воздушно-тепловых завес для установки в вестибюлях, а также проинспектировали работу устройств подогрева ступеней на лестничных маршах.

    Также сотрудники метрополитена проверили работу климатических установок в вагонах в режиме подачи теплого воздуха и провели полное обслуживание систем кондиционирования и обеззараживания воздуха.

    Автор: Федор Веснин
    #москва #метро #подготовка #зима
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