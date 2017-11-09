МЧС предупредило о густом тумане в Москве

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Москва, 9 ноября. Пресс-служба ГУ МЧС по Москве предупредила о густом тумане, ожидающемся в столичном регионе в ночь на четверг.

В сообщении ведомства говорится, что сильный туман окутает столицу в ночь на 9 ноября и рассеется только утром.

Отмечается, что видимость на дорогах может снизиться до 200 — 500 метров, в связи с чем автомобилистов призвали сохранять дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также повысить бдительность во время движения.