Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Сирия: САА выбила боевиков из деревень на севере Хамы
Общество
МЧС предупредило о густом тумане в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МЧС предупредило о густом тумане в Москве

    2:40  9 Ноября 2017
    78

    МЧС предупредило о густом тумане в Москве

    Москва, 9 ноября. Пресс-служба ГУ МЧС по Москве предупредила о густом тумане, ожидающемся в столичном регионе в ночь на четверг.

    В сообщении ведомства говорится, что сильный туман окутает столицу в ночь на 9 ноября и рассеется только утром.

    Отмечается, что видимость на дорогах может снизиться до 200 — 500 метров, в связи с чем автомобилистов призвали сохранять дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также повысить бдительность во время движения.

    Автор: Ирина Новикова
    #москва #мчс рф #туман
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        Сирия: САА освободила последний крупный форпост ИГ в стране – город Абу-Кемаль

        23:12   8 Ноября 2017
        2538
        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        Путин и глава Вьетнама на саммите АТЭС сделают совместное заявление по безопасности

        17:39   8 Ноября 2017
        1315
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        7075
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        2634