В Москве поймали грабителя-неудачника, совершившего налет на банк
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Москва, 8 ноября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на один из столичных банков. Об этом сообщили представители московского управления МВД Российской Федерации.
Инцидент произошел на улице Академика Королева. Согласно предварительным данным, злоумышленник в медицинской маске ворвался в помещение банка и выстрели в пол из предмета, похожего на пистолет.
Однако он не смог получить доступ к кассе и попытался догнать убегающего инкассатора, у которого была сумка с деньгами. Погоня также завершилась фиаско, поэтому преступник скрылся.
Как передает издание «Ридус», грабителя-неудачника задержали полицейские.