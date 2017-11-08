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В Москве поймали грабителя-неудачника, совершившего налет на банк
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    В Москве поймали грабителя-неудачника, совершившего налет на банк

    22:06  8 Ноября 2017
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    В Москве поймали грабителя-неудачника, совершившего налет на банк

    Москва, 8 ноября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на один из столичных банков. Об этом сообщили представители московского управления МВД Российской Федерации.

    Инцидент произошел на улице Академика Королева. Согласно предварительным данным, злоумышленник в медицинской маске ворвался в помещение банка и выстрели в пол из предмета, похожего на пистолет.

    Однако он не смог получить доступ к кассе и попытался догнать убегающего инкассатора, у которого была сумка с деньгами. Погоня также завершилась фиаско, поэтому преступник скрылся.

    Как передает издание «Ридус», грабителя-неудачника задержали полицейские.

    Автор: Алексей Громов
    #москва
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