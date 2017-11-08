Водитель Hyundai сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье

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Орехово-Зуево, 8 ноября. Водитель Hyundai Tucson сбил 13-летнюю девочку на улице Парковая в Орехово-Зуево, когда та переходила дорогу по переходу. Об этом в среду заявила официальный представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В результате дорожной аварии пострадала 13-летняя жительница городского округа Орехово – Зуево. После наезда на пешехода водитель по неустановленной причине покинул место ДТП», — отметила она.

По словам Петровой, полиция уже задержала водителя иномарки, который оказался местным жителем. В отношении него возбуждено административное дело по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». По факту ДТП проводится проверка.