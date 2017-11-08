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Происшествия
Водитель Hyundai сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье
Происшествия
Водитель Hyundai сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье
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    Водитель Hyundai сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье

    20:12  8 Ноября 2017
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    Водитель Hyundai сбил девочку на пешеходном переходе в Подмосковье

    Орехово-Зуево, 8 ноября. Водитель Hyundai Tucson сбил 13-летнюю девочку на улице Парковая в Орехово-Зуево, когда та переходила дорогу по переходу. Об этом в среду заявила официальный представитель ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

    «В результате дорожной аварии пострадала 13-летняя жительница городского округа Орехово – Зуево. После наезда на пешехода водитель по неустановленной причине покинул место ДТП», — отметила она.

    По словам Петровой, полиция уже задержала водителя иномарки, который оказался местным жителем. В отношении него возбуждено административное дело по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием». По факту ДТП проводится проверка.

    Автор: Геннадий Плющев
    #иномарка #девочка #наезд #орехово-зуево
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