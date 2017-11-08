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Происшествия
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Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве
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    Семь человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве

    20:04  8 Ноября 2017
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    Семь человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве

    Москва, 8 ноября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Москве. Об этом сообщил в среду источник Федерального агентства новостей.

    Инцидент произошел в районе 22-го километра Новорижского шоссе. Согласно предварительной информации, автомобиль KIA Sportage, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, выехал на встречную полосу и при въезде на парковку торгового центра «Глобус» столкнулся с кроссовером Toyota RAV4. Непосредственно Toyota столкнулась с иномаркой Ford Kuga, которая двигалась по парковке. 

    В результате аварии пострадали семь человек (они получили ушибы и серьезные переломы). Представители полиции уже задержали водителя KIA.

    Автор: Алексей Громов
    #москва #дтп
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