Семь человек пострадали в ДТП с пьяным водителем в Москве

В Избранное

Москва, 8 ноября. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства ДТП в Москве. Об этом сообщил в среду источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в районе 22-го километра Новорижского шоссе. Согласно предварительной информации, автомобиль KIA Sportage, которым управлял находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина, выехал на встречную полосу и при въезде на парковку торгового центра «Глобус» столкнулся с кроссовером Toyota RAV4. Непосредственно Toyota столкнулась с иномаркой Ford Kuga, которая двигалась по парковке.

В результате аварии пострадали семь человек (они получили ушибы и серьезные переломы). Представители полиции уже задержали водителя KIA.