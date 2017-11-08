Лже-сотрудники Пенсионного фонда обокрали жительницу Подмосковья

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Москва, 8 ноября. Мошенники, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда, обокрали пожилую женщину в Подмосковье.

Инцидент произошел в городе Дубна. Пенсионерке позвонили якобы сотрудники ПРФ и заявили, что она попадает под социальную программу, по которой женщине положены продуктовые наборы и санаторное лечение в Крыму. Ей предложили дождаться визита некой Галины Николаевны.

«Галина Николаевна» пришла, попросила заполнить какие-то заявления и спросила, есть ли дома деньги и что скоро предстоит обмен купюр: нужно переписать хотя бы два номера купюр, — цитирует интернет-издание «Подмосковье сегодня» соседа пострадавшей. — Затем, проследив, откуда пенсионерка брала деньги, незаметно подменила их на билеты банка приколов».

Опознать преступницу в полиции пенсионерка не смогла, так как у нее плохое зрение.

В Пенсионном фонде предупредили пожилых людей, что сотрудники ПФР по квартирам не ходят.