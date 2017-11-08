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Банда карманников атаковала ярмарку в Подмосковье
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    Банда карманников атаковала ярмарку в Подмосковье

    18:08  8 Ноября 2017
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    Банда карманников атаковала ярмарку в Подмосковье

    Москва, 8 ноября. Группа воров-карманников лишила жителей Одинцово кошельков на ярмарке в выставочном центре на улице Маршала Неделина, администрация «Экспо-Одинцово» принимает необходимые меры. 

    Пенсионерка из Подмосковья после получения пенсии отправилась на местную ярмарку. После того, как женщина заметила пропажу кошелька, она обратилась к руководству выставочного центра. Администрация не смогла помочь пострадавшей, поскольку на ярмарке не были установлены камеры видеонаблюдения.

    Кошелек без денег был найден позднее — карманники выбросили его недалеко от почты. По словам жителей Одинцово, в этот день было украдено много личных вещей, предпринимаются необходимые меры по поимке банды злоумышленников, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #кража
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