Банда карманников атаковала ярмарку в Подмосковье

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Москва, 8 ноября. Группа воров-карманников лишила жителей Одинцово кошельков на ярмарке в выставочном центре на улице Маршала Неделина, администрация «Экспо-Одинцово» принимает необходимые меры.

Пенсионерка из Подмосковья после получения пенсии отправилась на местную ярмарку. После того, как женщина заметила пропажу кошелька, она обратилась к руководству выставочного центра. Администрация не смогла помочь пострадавшей, поскольку на ярмарке не были установлены камеры видеонаблюдения.

Кошелек без денег был найден позднее — карманники выбросили его недалеко от почты. По словам жителей Одинцово, в этот день было украдено много личных вещей, предпринимаются необходимые меры по поимке банды злоумышленников, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».