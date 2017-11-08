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Зимний сезон в парках Москвы стартует 11 ноября
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    Зимний сезон в парках Москвы стартует 11 ноября

    17:22  8 Ноября 2017
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    Зимний сезон в парках Москвы стартует 11 ноября

    Москва, 8 ноября. Открытие зимнего сезона в парках российской столицы состоится уже 11 ноября. Об этом журналистам в среду рассказал глава московского департамента культуры Александр Кибовский.

    По словам чиновника, город полностью готов к зимнему сезону. Согласно предварительным данным, в праздничных мероприятиях примут участие около пяти миллионов человек.

    «У нас всего в этом сезоне предполагается проведение 3,2 тысячи мероприятий, открытие зимнего сезона у нас планируется 11 ноября», — отметил Кибовский.

    Как передает издание «Вечерняя Москва» в 32 парках культуры и отдыха будут открыты 45 катков.

    Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что открытие главного катка страны (на ВДНХ) запланировано на 1 декабря. Непосредственно 1 ноября начали работать катки с искусственным льдом.

    Автор: Алексей Громов
    #москва
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