Зимний сезон в парках Москвы стартует 11 ноября

В Избранное

Москва, 8 ноября. Открытие зимнего сезона в парках российской столицы состоится уже 11 ноября. Об этом журналистам в среду рассказал глава московского департамента культуры Александр Кибовский.

По словам чиновника, город полностью готов к зимнему сезону. Согласно предварительным данным, в праздничных мероприятиях примут участие около пяти миллионов человек.

«У нас всего в этом сезоне предполагается проведение 3,2 тысячи мероприятий, открытие зимнего сезона у нас планируется 11 ноября», — отметил Кибовский.

Как передает издание «Вечерняя Москва» в 32 парках культуры и отдыха будут открыты 45 катков.

Напомним, ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил о том, что открытие главного катка страны (на ВДНХ) запланировано на 1 декабря. Непосредственно 1 ноября начали работать катки с искусственным льдом.