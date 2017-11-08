Собянин выделит гранты лучшим поликлиникам Москвы

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Москва, 8 ноября. Власти Москвы учредили гранты для поликлиник за успешную реализацию мероприятий в рамках проекта «Московский стандарт поликлиник».

Проект стартовал в 2015 году. Его цель — повышение доступности оказания медицинской помощи, сокращения очередей к врачам, а также сроков ожидания приема врача, а также создание комфортных условий для пациентов.

«Предлагаем учредить один новый грант. Его цель — сделать московскую поликлинику еще более доступной, удобной, комфортной, в которой работают профессионалы и оказывают помощь на современном уровне», — представил предложение столичного департамента образования Алексей Хрипун в ходе заседания президиума городского правительства, которое прошло в среду, 8 ноября.

Мэр Москвы Сергей Собянин и президиум поддержали эту инициативу, передает ТАСС.

Новая модель работы в поликлиниках поможет не только пациентам, но и врачам. Она существенно снизит нагрузку, связанную с оказанием медпомощи. Создание специальных сестринских постов позволит оформить рецепт на льготные лекарства, а также получить все необходимые справки.