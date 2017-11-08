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Общество
Пять исторически ценных домов исключат из программы реновации в Москве
Общество
Пять исторически ценных домов исключат из программы реновации в Москве
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    Пять исторически ценных домов исключат из программы реновации в Москве

    15:44  8 Ноября 2017
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    Пять исторически ценных домов исключат из программы реновации в Москве

    Москва, 8 ноября. Пять исторически ценных домов предлагается исключить из программы реновации в Москве. К такому выводу пришла рабочая группа при Москомархитектуре, ознакомившись с 37 домами, дополнительно включенными в программу в октябре.

    11 зданий, по мнению экспертов, заслуживают отдельного внимания, из них пять домов представляют особую историко-архитектурную ценность, их предлагается сохранить, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя ведомства Юлиану Княжевскую.

    По ее словам, рабочая группа внимательно изучила все дома, включенные в программу, и направила свои заключения мэру Москвы Сергею Собянину, который и примет окончательное решение о сохранении зданий.

    Всего в программу реновации жилья в Москве включено 5 177 зданий. Ранее стало известно, что новый дом в рамках программы будет построен на улице Мельникова в Центральном округе столицы.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #москва #жилье #реновация
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