Пять исторически ценных домов исключат из программы реновации в Москве

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Москва, 8 ноября. Пять исторически ценных домов предлагается исключить из программы реновации в Москве. К такому выводу пришла рабочая группа при Москомархитектуре, ознакомившись с 37 домами, дополнительно включенными в программу в октябре.

11 зданий, по мнению экспертов, заслуживают отдельного внимания, из них пять домов представляют особую историко-архитектурную ценность, их предлагается сохранить, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на председателя ведомства Юлиану Княжевскую.

По ее словам, рабочая группа внимательно изучила все дома, включенные в программу, и направила свои заключения мэру Москвы Сергею Собянину, который и примет окончательное решение о сохранении зданий.

Всего в программу реновации жилья в Москве включено 5 177 зданий. Ранее стало известно, что новый дом в рамках программы будет построен на улице Мельникова в Центральном округе столицы.