Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Спецпредставитель Франции заявил, что послание Путину от Макрона касается Сирии
Общество
«Поезд будущего» появился в метрополитене Москвы
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Поезд будущего» появился в метрополитене Москвы

    15:50  8 Ноября 2017
    55

    «Поезд будущего» появился в метрополитене Москвы

    Москва, 8 ноября. На Кольцевую линию столичной подземки вышел тематический поезд, который посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее». Руководство метрополитена рассчитывает, что пассажиры заинтересуются выставкой, проходящей в выставочном зале «Манеж». 

    Представитель метрополитена российской столицы Дмитрий Дощатов заявил, что поезд, посвященный будущему страны, будут перевозить каждый день порядка 10 000 пассажиров.

    «Мы рассчитываем, что многие из них заинтересуются выставкой и посетят ее», — сказал спикер издания «Вечерняя Москва»

    В новых вагонах можно увидеть фотографии экспонатов, представленных на выставке, проходящей с 4 по 22 ноября в «Манеже». Речь идет о Керченском мосте, военной амуниции, космических технологиях. Отметим, что тематические поезда имеют большую популярность среди пассажиров подземки, к ним относятся бережней по сравнению с обычными составами.

     

    Автор: Ирина Селезнева
    #москва #метро
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        Саакашвили устроил истерику на трибуне Майдана: «Твари, антиукраинские сволочи, уроды!»

        13:05   8 Ноября 2017
        2812
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        1419
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        9730
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1788