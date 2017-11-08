«Поезд будущего» появился в метрополитене Москвы

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Москва, 8 ноября. На Кольцевую линию столичной подземки вышел тематический поезд, который посвящен выставке «Россия, устремленная в будущее». Руководство метрополитена рассчитывает, что пассажиры заинтересуются выставкой, проходящей в выставочном зале «Манеж».

Представитель метрополитена российской столицы Дмитрий Дощатов заявил, что поезд, посвященный будущему страны, будут перевозить каждый день порядка 10 000 пассажиров.

«Мы рассчитываем, что многие из них заинтересуются выставкой и посетят ее», — сказал спикер издания «Вечерняя Москва».

В новых вагонах можно увидеть фотографии экспонатов, представленных на выставке, проходящей с 4 по 22 ноября в «Манеже». Речь идет о Керченском мосте, военной амуниции, космических технологиях. Отметим, что тематические поезда имеют большую популярность среди пассажиров подземки, к ним относятся бережней по сравнению с обычными составами.