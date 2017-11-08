Выход в сторону Красной площади через Спасские ворота закроют на месяц

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Москва, 8 ноября. В связи с проведением жеребьевки ЧМ-2018 по футболу выход в сторону Красной площади через Спасские ворота с 10 ноября по 15 декабря будет закрыт.

Об этом РИА Новости сообщили в Федеральной службе охраны РФ.

«В связи с подготовкой территории Московского Кремля к проведению финальной жеребьевки чемпионата мира по футболу FIFA 2018 с 10 ноября по 15 декабря 2017 года выход граждан в сторону Красной площади через Спасские ворота будет закрыт», — приводятся слова сообщения ведомства.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. Ранее сообщалось, что футболисты и болельщики ЧМ-2018 смогут попробовать себя в качестве пилота на авиатренажере в Домодедово.