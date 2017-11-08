Липовую аллею воссоздали в центре Москвы

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Москва, 8 ноября. Высадку деревьев завершили на площади Тверская Застава и улицах Тверская и 1-я Тверская-Ямская в столице.

В центре Москвы воссоздана липовая аллея, вырубленная в 1990-е годы. Работы по ее восстановлению начались еще в прошлом году на участке от Охотного Ряда до Пушкинской площади, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства Москвы.

В ходе работ по озеленению участка на двух улицах и в сквере 140 деревьев — 129 крупномерных лип сорта «паллида» в возрасте от 15 до 35 лет, а также 11 яблонь сорта «ред сентинель», плоды которых долго не опадают.

Все растения приспособлены к условиям мегаполиса и к российскому климату.

Все растения специально высаживали именно поздней осенью, при минусовой температуре, чтобы им было проще прижиться.

Ранее сообщалось, что с 20 ноября начинает действовать новая схема движения автотранспорта в районе Таганской площади в столице.