Власти Москвы превратят станцию метро «Рассказовка» в «читальный зал»

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Москва, 8 ноября. В московском метрополитене появится электронная библиотека — власти превратят колонны станции метро «Рассказовка» в «шкафы-картотеки» с книгами. Здесь будут нанесены QR-коды для скачивания литературных произведений.

На станции метро «Рассказовка» в Москве специалисты демонтировали металлокерамические панели, заменив их на декоративные с корешками книг известных писателей. Москвичи и жители российской столицы смогут скачать книги благодаря QR-кодам, пишет «Вечерняя Москва».

Московский градоначальник Сергей Собянин ранее распорядился завершить строительство участка подземки от «Раменок» до «Рассказовки» до конца текущего года, говорится в сообщении московского Комплекса градостроительной политики.