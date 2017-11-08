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Московским школьникам проведут уроки зимней безопасности
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    Московским школьникам проведут уроки зимней безопасности

    12:25  8 Ноября 2017
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    Московским школьникам проведут уроки зимней безопасности

    Москва, 8 ноября. Для столичных школьников проведут уроки зимней безопасности. Им расскажут, как правильно обращаться с фейерверками, напомнят о правилах дорожного движения и объяснят, как вести себя во время гололедицы и на замерзших водоемах.

    Уроки пройдут в рамках программы «За безопасность детства». Их проведут сотрудники аварийно-спасательной службы РФ, представители молодежных палат и родители.

    По словам координатора проекта «За безопасность детства» и члена комиссии Мосгордумы по образованию Ирины Ильичевой, уроки зимней безопасности начнутся на предстоящей неделе, сообщает агентство городских новостей «Москва»

    Автор: Татьяна Барашкова
    #школа #зима #урок безопасности
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