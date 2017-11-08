Московским школьникам проведут уроки зимней безопасности

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Москва, 8 ноября. Для столичных школьников проведут уроки зимней безопасности. Им расскажут, как правильно обращаться с фейерверками, напомнят о правилах дорожного движения и объяснят, как вести себя во время гололедицы и на замерзших водоемах.

Уроки пройдут в рамках программы «За безопасность детства». Их проведут сотрудники аварийно-спасательной службы РФ, представители молодежных палат и родители.

По словам координатора проекта «За безопасность детства» и члена комиссии Мосгордумы по образованию Ирины Ильичевой, уроки зимней безопасности начнутся на предстоящей неделе, сообщает агентство городских новостей «Москва».