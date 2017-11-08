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Неизвестные задушили мужчину возле магазина в Подмосковье
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    Неизвестные задушили мужчину возле магазина в Подмосковье

    12:24  8 Ноября 2017
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    Неизвестные задушили мужчину возле магазина в Подмосковье

    Москва, 8 ноября. В подмосковном городе Шатура возле магазина неизвестные злоумышленники избили мужчину, а потом задушили. Об этом в среду сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области. 

    По данным ведомства, это произошло в конце октября этого года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

    Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

    Неизвестные задушили мужчину возле магазина в Подмосковье

    В настоящий момент личность злоумышленников не установлена. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают вероятных убийц. 

    Напомним, в середине октября житель Москвы задушил подушкой парализованную супругу. 

    Автор: Дана Балан
    #москва #убийство #подмосковье #шатура
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