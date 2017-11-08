Неизвестные задушили мужчину возле магазина в Подмосковье

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Москва, 8 ноября. В подмосковном городе Шатура возле магазина неизвестные злоумышленники избили мужчину, а потом задушили. Об этом в среду сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

По данным ведомства, это произошло в конце октября этого года, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В настоящий момент личность злоумышленников не установлена. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают вероятных убийц.

Напомним, в середине октября житель Москвы задушил подушкой парализованную супругу.