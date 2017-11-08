Нелегальный продавец редких рептилий предстанет перед судом в Москве

В Избранное

Москва, 8 ноября. В Москве возбуждено уголовное дело против нелегального продавца экзотических животных. Мужчину задержали в аэропорту «Домодедово» еще в прошлом году, однако перед перспективой попасть за решетку или заплатить значительный штраф житель столицы оказался только сейчас.

Мужчина является работником частной фирмы, занимающейся разведением и реализацией особо ценных видов рептилий. При этом часть животных компания выставляла на продажу легально, часть — неофициально. Редких животных, как отмечает «Телеканал 360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, содержали в квартире на Пролетарском проспекте Москвы.

По этому адресу сотрудники правоохранительных органов обнаружили более шестидесяти особей редких диких рептилий, продажа которых нарушает условия Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Участникам незаконного бизнеса грозит лишение свободы или крупный штраф.