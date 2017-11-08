Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Сечина вызовут в суд на допрос по делу Улюкаева
Происшествия
Нелегальный продавец редких рептилий предстанет перед судом в Москве
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Нелегальный продавец редких рептилий предстанет перед судом в Москве

    12:10  8 Ноября 2017
    41

    Нелегальный продавец редких рептилий предстанет перед судом в Москве

    Москва, 8 ноября. В Москве возбуждено уголовное дело против нелегального продавца экзотических животных. Мужчину задержали в аэропорту «Домодедово» еще в прошлом году, однако перед перспективой попасть за решетку или заплатить значительный штраф житель столицы оказался только сейчас.

    Мужчина является работником частной фирмы, занимающейся разведением и реализацией особо ценных видов рептилий. При этом часть животных компания выставляла на продажу легально, часть — неофициально. Редких животных, как отмечает «Телеканал 360» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, содержали в квартире на Пролетарском проспекте Москвы.

    По этому адресу сотрудники правоохранительных органов обнаружили более шестидесяти особей редких диких рептилий, продажа которых нарушает условия Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения.

    Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Участникам незаконного бизнеса грозит лишение свободы или крупный штраф. 

    Автор: Федор Веснин
    #москва #животные #продажа #рептилии
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        Видео взрыва на складе боеприпасов ВСУ в поселке Опытное выложили в Сеть

        9:50   8 Ноября 2017
        928
        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        В Совфеде предостерегли Украину от разрыва дипотношений с Россией

        9:48   8 Ноября 2017
        6818
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1608
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        379