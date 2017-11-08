Бездомный блогер из Подмосковья стал звездой во «ВКонтакте»

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Москва, 8 ноября. Бездомный сторож из Волоколамского района Московской области стал популярным блогером, на которого в социальной сети «ВКонтакте» уже подписано более 1000 пользователей.

Как рассказал 38-летний мужчина, в своем блоге он рассказывает о будущей книге, а также пытается найти любимую женщину. По его словам, в 2014 году так случилось, что он очутился на улице.

«Один добрый человек, который оказался директором местного коттеджного поселка, взял меня на работу сторожем. Уже позже за хорошую службу меня к себе забрал один богатый дачник. Сделал мне временную регистрацию», — сообщил он.

На одну из первых заработных плат мужчина приобрел телефон и стал рассказывать истории о своей жизни в Сети, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Мужчина также отметил, что он искренен в своих записях и мечтает о любви, а также верит в инопланетян.