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Общество
Бездомный блогер из Подмосковья стал звездой во «ВКонтакте»
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    Бездомный блогер из Подмосковья стал звездой во «ВКонтакте»

    11:52  8 Ноября 2017
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    Бездомный блогер из Подмосковья стал звездой во «ВКонтакте»

    Москва, 8 ноября. Бездомный сторож из Волоколамского района Московской области стал популярным блогером, на которого в социальной сети «ВКонтакте» уже подписано более 1000 пользователей.

    Как рассказал 38-летний мужчина, в своем блоге он рассказывает о будущей книге, а также пытается найти любимую женщину. По его словам, в 2014 году так случилось, что он очутился на улице.

    Бездомный блогер из Подмосковья стал звездой во «ВКонтакте»

    «Один добрый человек, который оказался директором местного коттеджного поселка, взял меня на работу сторожем. Уже позже за хорошую службу меня к себе забрал один богатый дачник. Сделал мне временную регистрацию», — сообщил он.

    На одну из первых заработных плат мужчина приобрел телефон и стал рассказывать истории о своей жизни в Сети, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Мужчина также отметил, что он искренен в своих записях и мечтает о любви, а также верит в инопланетян. 

    Автор: Дана Балан
    #подмосковье #блогер #бомж #бездомный
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