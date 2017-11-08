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Общество
Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о похолодании
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    Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о похолодании

    11:51  8 Ноября 2017
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    Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о похолодании

    Москва, 8 ноября. В среду, по прогнозам синоптиков, в Москве будет облачно с кратковременными прояснениями, при этом до дождя дело так и не дойдет.

    Днем воздух в столице прогреется не выше 4 градусов тепла, сообщают специалисты Гидрометцентра, при этом на город продолжит оказывать влияние западный и северо-западный ветер с порывами до 7 метров в секунду.

    В дальнейшем в Москву придет небольшое похолодание, отмечает «Вечерняя Москва». Температура уже в четверг может снизиться до 5 градусов ниже нуля.

    После этого направление ветра в Москве сменится на южное, и начиная с субботы температура воздуха вновь начнет расти. Южный ветер принесет с собой также облачность и незначительные осадки - впрочем снега москвичам не видать по крайней мере до последних чисел ноября.

    Гидрометцентр предупредил жителей Москвы о похолодании

    Автор: Валентин Меликов
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