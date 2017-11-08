В Москве покажут киноверсии театральных постановок с Дэниелом Рэдклиффом

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Москва, 8 ноября. Сеть столичных кинотеатров «Москино» планирует показы киноверсий постановок ведущих британских теактров, включая знаменитый «Глобус». Англоязычные спектакли будут сопровождать субтитры на русском языке.

Восемь спектаклей ведущих театров Великобритании покажут в Москве. В кинотеатре «Юность» 12 ноября жители российской столицы могут увидеть спектакль «Одержимость» с голливудским актером Джудом Лоу в главной роли, говорится в сообщении на сайте правительства Москвы.

Известно, что 26 ноября на экраны выйдет постановка «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» с Дэниэлом Рэдклиффом, который играл на сцене Королевского национального театра. «Москино» не обойдет вниманием и английскую классику — «Бурю» по шекспировской пьесе, пишет «Вечерняя Москва».