Жителя Москвы задержали за ложное сообщение об угрозе взрыва в «Олимпийском»

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Москва, 7 ноября. Безработный житель Москвы позвонил в полицию и оставил ложное сообщение о минировании СК «Олимпийский». Теперь против него возбуждено уголовное дело.



Заявка о «минировании» поступила в полицию во вторник, после чего сотрудники правоохранительных органов и кинологи тщательно проинспектировали здание на Олимпийском проспекте. Для обеспечения безопасности из спортивного комплекса эвакуировали более двух тысяч человек. Никаких опасных или подозрительных предметов на территории «Олимпийского» обнаружено не было, сообщает «Вечерняя Москва».

Полицейским удалось в кратчайшие сроки установить местонахождение подозреваемого и задержать его — звонившем оказался 34-летний неработающий москвич, живущий на юго-западе столицы. В отношении «телефонного террориста» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации. Он находится под подпиской о невыезде.