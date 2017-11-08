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Более 10 млн рублей похитила главбух из фирмы в Подмосковье
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    Более 10 млн рублей похитила главбух из фирмы в Подмосковье

    10:31  8 Ноября 2017
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    Более 10 млн рублей похитила главбух из фирмы в Подмосковье

    Москва, 8 ноября. Более 10 миллионов рублей украла главный бухгалтер со счета организации, в которой работала, в Талдомском районе Московской области. Об этом в среду сообщили в пресс-службе регионального отделения МВД России.

    Согласно данным ведомства, бывший главный бухгалтер совершала хищение денежных средств ежемесячно.

    В настоящее время в отношении 41-летней злоумышленницы возбуждено уголовное дело, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня»

    Более 10 млн рублей похитила главбух из фирмы в Подмосковье

    Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

    Ранее сообщалось, что Mercedes за 8 млн рублей угнали у московской пенсионерки.

    Автор: Дана Балан
    #москва #подмосковье #мвд #полиция
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