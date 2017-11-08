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Mercedes за 8 млн рублей угнали у пенсионерки из Москвы
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    Mercedes за 8 млн рублей угнали у пенсионерки из Москвы

    10:04  8 Ноября 2017
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    Mercedes за 8 млн рублей угнали у пенсионерки из Москвы

    Москва, 8 ноября. Автомобиль Mercedes-Benz S-Class стоимостью 8 млн рублей украли у жительницы Москвы, сообщили в региональной пресс-службе ГУ МВД РФ.

    Инцидент произошел 7 ноября. В правоохранительные органы обратилась москвичка и сообщила о краже. По ее словам, автомобиль был припаркован по адресу: Мичуринский проспект, Олимпийская деревня.

    Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу авто и скрылся.

    По данному факту возбуждено уголовное дело, пишет РИАМО.

    Автор: Дима Оленин
    #москва #кража #mercedes #авто
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