Долгострой в Долгопрудном планируют сдать в 2018 году

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Москва, 8 ноября. Строительство жилого корпуса 11 в микрорайоне Центральный в подмосковном городе Долгопрудный планируют закончить в третьем квартале 2018 года.

Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора после очередной проверки объекта. Строительство 25-этажного жилого дома в Долгопрудном началось еще в 2014 году, однако из-за отсутствия финансирования работы были заморожены и возобновились только в июне 2016 года.

Сейчас, по словам главы Главгосстройнадзора Руслана Тагиева, сбор железобетонных конструкций ведется на уровне 11 этажа. Также в настоящее время идут работы по установке внутренних инженерных систем отопления, водоснабжения и канализации.

Строительство ведется в соответствии с новым графиком. Дом рассчитан на 480 квартир.

Напомним, как сообщалось ранее, до конца 2017 года в Подмосковье планируют сдать восемь долгостроев.