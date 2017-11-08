ГИБДД проверяет видео с ездой по «встречке» у стен Кремля
Москва, 8 ноября. Столичная Госавтоинспекция начала проверку по факту публикации в Сети видеороликов с ездой по «встречке» на набережной у стен Кремля.
Одна запись была выложена в микроблоге richrussiankids в соцсети Instagram . Как уточняет «Ура.ру», на этой странице публикуют снимки и видеозаписи детей богатых родителей из России. Его создатели. позиционируют, как «блог о роскошной праздной жизни, скрещенной с российскими реалиями».
На ней них можно видеть, как авто сворачивает на встречную полосу, чтобы обогнать других участников движения. В свой ряд машина возвращается, когда встречные автомобили уже находятся в опасной близости от нее. На второй, опубликованной majorka_777_ – водитель просто решил «не терять время в пробке» и решил объехать ее по встречке, пишет «Свободная Пресса».
Ранее издание сообщало о езде КамАЗа по встречной полосе в Подмосковье, в результате большегруз протаранил семь машин.