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ГИБДД проверяет видео с ездой по «встречке» у стен Кремля
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    ГИБДД проверяет видео с ездой по «встречке» у стен Кремля

    8:46  8 Ноября 2017
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    ГИБДД проверяет видео с ездой по «встречке» у стен Кремля

    Москва, 8 ноября. Столичная Госавтоинспекция начала проверку по факту публикации в Сети видеороликов с ездой по «встречке» на набережной у стен Кремля.

    Одна запись была выложена в микроблоге richrussiankids в соцсети Instagram . Как уточняет «Ура.ру», на этой странице публикуют снимки и видеозаписи детей богатых родителей из России. Его создатели. позиционируют, как «блог о роскошной праздной жизни, скрещенной с российскими реалиями».

    На ней них можно видеть, как авто сворачивает на встречную полосу, чтобы обогнать других участников движения. В свой ряд машина возвращается, когда встречные автомобили уже находятся в опасной близости от нее. На второй, опубликованной majorka_777_ – водитель просто решил «не терять время в пробке» и решил объехать ее по встречке, пишет «Свободная Пресса».

     

    Как думаете много он так проехал?? ????????

    A post shared by Majorka_official (@majorka_777_) on

     

    Ранее издание сообщало о езде КамАЗа по встречной полосе в Подмосковье, в результате большегруз протаранил семь машин. 


     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #москва #кремль #видео #езда #встречка
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