ГИБДД проверяет видео с ездой по «встречке» у стен Кремля

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Москва, 8 ноября. Столичная Госавтоинспекция начала проверку по факту публикации в Сети видеороликов с ездой по «встречке» на набережной у стен Кремля.

Одна запись была выложена в микроблоге richrussiankids в соцсети Instagram . Как уточняет «Ура.ру», на этой странице публикуют снимки и видеозаписи детей богатых родителей из России. Его создатели. позиционируют, как «блог о роскошной праздной жизни, скрещенной с российскими реалиями».

На ней них можно видеть, как авто сворачивает на встречную полосу, чтобы обогнать других участников движения. В свой ряд машина возвращается, когда встречные автомобили уже находятся в опасной близости от нее. На второй, опубликованной majorka_777_ – водитель просто решил «не терять время в пробке» и решил объехать ее по встречке, пишет «Свободная Пресса».

Ну а что, у Гелика никогда не было официальных результатов краш-теста, почему бы не попробовать провести его самому????????⬛️ Video by @of_one @mos_gibdd ⠀ #RichRussianKids ⠀ #RRK ⠀ A post shared by Rich Russian Kids (@richrussiankids) on Nov 5, 2017 at 11:21am PST

Как думаете много он так проехал?? ???????? A post shared by Majorka_official (@majorka_777_) on Nov 7, 2017 at 3:42am PST

Ранее издание сообщало о езде КамАЗа по встречной полосе в Подмосковье, в результате большегруз протаранил семь машин.



