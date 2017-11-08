Эскалаторы на трех станциях Московского метрополитена закрыли на ремонт

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Москва, 8 ноября. На трех станциях Московского метрополитена эскалаторы были закрыты на ремонт.

Отмечается, что пассажиры временно не смогут воспользоваться эскалаторами на станциях «Лубянка», «Бауманская» и «ВДНХ».

С 7 ноября не работает эскалатор на станции «Лубянка». Его обещают отремонтировать до конца года. На «Бауманской» эскалатор будет закрыт до 12 ноября. Как пишет «РИАМО», его закрыли для профилактических работ.

На «ВДНХ» эскалатор будет закрыт до конца текущего года.

Ранее Газета.ru писала, что до конца 2017 года проведут капитальный ремонт еще 18 эскалаторов.