Продажу алкоголя ограничат возле стадиона «Лужники» в день матча России и Аргентины

В Избранное

Москва, 8 ноября. Продажу алкогольной продукции, а также напитков в стеклянных бутылках возле футбольного стадиона «Лужники» ограничат в субботу, 11 ноября. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

В грядущую субботу в «Лужниках» пройдет первый после окончания реконструкции стадиона матч, в котором сыграют сборные России и Аргентины. Товарищеская встреча проходит в рамках подготовки к мундиалю-2018 в России, сообщает «Вечерняя Москва».

Напомним, «Лужники» станут главной ареной первенства мира 2018 года. На столичном стадионе пройдут семь игр, включая матч-открытие, полуфинальный поединок и финал турнира.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года.