Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Россияне станут получать «дальневосточный гектар» на 15 дней быстрее
Спорт
Продажу алкоголя ограничат возле стадиона «Лужники» в день матча России и Аргентины
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Продажу алкоголя ограничат возле стадиона «Лужники» в день матча России и Аргентины

    8:33  8 Ноября 2017
    51

    Продажу алкоголя ограничат возле стадиона «Лужники» в день матча России и Аргентины

    Москва, 8 ноября. Продажу алкогольной продукции, а также напитков в стеклянных бутылках возле футбольного стадиона «Лужники» ограничат в субботу, 11 ноября. Об этом говорится на официальном портале мэра и правительства столицы. 

    В грядущую субботу в «Лужниках» пройдет первый после окончания реконструкции стадиона матч, в котором сыграют сборные России и Аргентины. Товарищеская встреча проходит в рамках подготовки к мундиалю-2018 в России, сообщает «Вечерняя Москва»

    Продажу алкоголя ограничат возле стадиона «Лужники» в день матча России и Аргентины

    Напомним, «Лужники» станут главной ареной первенства мира 2018 года. На столичном стадионе пройдут семь игр, включая матч-открытие, полуфинальный поединок и финал турнира.

    Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля 2018 года. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #алкоголь #москва #аргентина #стадион #матч #лужники
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        Закон о разрыве дипломатических отношений с Россией внесен на рассмотрение в Раду – СМИ

        2:38   8 Ноября 2017
        1290
        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        Доклад комиссии ООН и ОЗХО по Сирии не выдерживает никакой критики – Сафронков

        2:15   8 Ноября 2017
        270
        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        Португалия огласила список всех стран-участниц «Евровидения-2018»

        0:56   8 Ноября 2017
        990
        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        Власти Сирии и оппозиция договорились о снятии напряженности

        23:05   7 Ноября 2017
        1440